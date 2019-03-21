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В Туле за присвоение чужих пенсий осудили женщину-почтальона

В Туле за присвоение чужих пенсий осудили женщину-почтальона

Суд приговорил её к 150 часам обязательных работ и обязал возместить ущерб.

Мировым судом судебного участка № 70 Советского района Тулы вынесен обвинительный приговор бывшему почтальону отделения почтовой связи № 41. Суд признал 46-летнюю женщину виновной в присвоении денежных средств.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с 1 по 21 августа прошлого года женщина, получив деньги для доставки пенсий жителям областного центра, подделала подписи в платежных поручениях и присвоила более 123 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ. Также злоумышленница обязана возместить «Почте России» нанесенный ущерб и вернуть деньги.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:20 +5
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