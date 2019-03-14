Дело о строительстве тульского Центра художественной гимнастики: 95 контрактов заключено без аукциона

Продолжается расследование уголовного дела по факту незаконной оплаты Управлением капитального строительства Тулы работ по строительству Центра художественной гимнастики. Прокуратура провела еще одну проверку в УКСе.

В этот раз ведомство проверяло, соблюдало ли УКС законодательство о контрактной системе при заключении договоров с подрядчиками, строившими спортивный объект.

Напомним, строить Центр художественной гимнастики начинало ООО «Гарантия». Контракт на 85 млн рублей с ним был заключен 18 января 2016 года, согласно ему строительство должно было завершиться до 30 августа 2017 года. Но в июне 2017 года УКС в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком в связи с ненадлежащим исполнением условий договора. К тому моменту было выполнено около половины спортивного объекта. Соответственно, ООО «Гарантия» получило примерно половину от обещанной суммы. Новый контракт на строительство был заключен только в ноябре 2017 года. Заказчиком по-прежнему было УКС, а подрядчиком стало ООО «Овация». Компания должна была за рекордные сроки – всего за восемь суток – до 30 ноября – достроить Центр художественной гимнастики. Сумма контракта – 30 млн рублей. Естественно, подрядчик не уложился, но деньги всё же получил. Собственно, необоснованное расходование бюджетных средств и стало впоследствии основанием для возбуждения уголовного дела.

Деньги были потрачены, но Центр художественной гимнастики при этом так и не построен, да еще и масса недостатков была выявлена в работе обоих подрядчиков. Чтобы устранить нарушения, с апреля по июль 2018 года УКС заключило 95 муниципальных контрактов, каждый на сумму, не превышающую 100 000 рублей. При этом аукционы на выполнение работ не проводились. Контракты заключались опять же с ООО «Овация». За три месяца компании было перечислено свыше 8,5 млн рублей.

«Заключение контрактов без проведения конкурентных закупочных процедур повлекло за собой необоснованное сокращение числа участников закупки и нарушение антимонопольного законодательства», – сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области по итогам последней проверки.

В связи с этим прокуратурой Тулы в отношении заместителя начальника УКС Тулы возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы были рассмотрены УФАС по Тульской области, и 11 марта 2019 года заместитель начальника УКС был оштрафован.

Сумма штрафа за несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере составила 30 000 рублей.

Постановление УФАС по Тульской области в законную силу не вступило.