Дело о строительстве тульского Центра художественной гимнастики: 95 контрактов заключено без аукциона
Из бюджета благодаря этому ушло 8,5 млн рублей.
Продолжается расследование уголовного дела по факту незаконной оплаты Управлением капитального строительства Тулы работ по строительству Центра художественной гимнастики. Прокуратура провела еще одну проверку в УКСе.
В этот раз ведомство проверяло, соблюдало ли УКС законодательство о контрактной системе при заключении договоров с подрядчиками, строившими спортивный объект.
Напомним, строить Центр художественной гимнастики начинало ООО «Гарантия». Контракт на 85 млн рублей с ним был заключен 18 января 2016 года, согласно ему строительство должно было завершиться до 30 августа 2017 года. Но в июне 2017 года УКС в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком в связи с ненадлежащим исполнением условий договора. К тому моменту было выполнено около половины спортивного объекта. Соответственно, ООО «Гарантия» получило примерно половину от обещанной суммы. Новый контракт на строительство был заключен только в ноябре 2017 года. Заказчиком по-прежнему было УКС, а подрядчиком стало ООО «Овация». Компания должна была за рекордные сроки – всего за восемь суток – до 30 ноября – достроить Центр художественной гимнастики. Сумма контракта – 30 млн рублей. Естественно, подрядчик не уложился, но деньги всё же получил. Собственно, необоснованное расходование бюджетных средств и стало впоследствии основанием для возбуждения уголовного дела.
Деньги были потрачены, но Центр художественной гимнастики при этом так и не построен, да еще и масса недостатков была выявлена в работе обоих подрядчиков. Чтобы устранить нарушения, с апреля по июль 2018 года УКС заключило 95 муниципальных контрактов, каждый на сумму, не превышающую 100 000 рублей. При этом аукционы на выполнение работ не проводились. Контракты заключались опять же с ООО «Овация». За три месяца компании было перечислено свыше 8,5 млн рублей.
«Заключение контрактов без проведения конкурентных закупочных процедур повлекло за собой необоснованное сокращение числа участников закупки и нарушение антимонопольного законодательства», – сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области по итогам последней проверки.
В связи с этим прокуратурой Тулы в отношении заместителя начальника УКС Тулы возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы были рассмотрены УФАС по Тульской области, и 11 марта 2019 года заместитель начальника УКС был оштрафован.
Сумма штрафа за несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере составила 30 000 рублей.
Постановление УФАС по Тульской области в законную силу не вступило.