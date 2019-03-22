Пропавшая в Туле девочка найдена в Липках

Сообщение об исчезновении 10-летней Алины поступило накануне. Девочку искали всю ночь силами тульской полиции, волонтеров «Лизы Алерт», привлекали даже военных Тульского гарнизона.

Только что стало известно, что Алина найдена в городе Липки Киреевского района Тульской области, по своему прежнему месту жительства. Семья девочки переехала в Тулу недавно, поэтому правоохранители рассматривали версию о нахождении ребенка именно в Липках. Как 10-летняя Алина добралась туда, пока вопрос. Все обстоятельства ЧП проверяет полиция.

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было, она здорова, с ней всё хорошо. Известно, что накануне девочка поссорилась с родными, возможно, именно из-за этого ушла из дома.