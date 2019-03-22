новости
новости
Регистрация
Пропавшая в Туле девочка найдена в Липках

Пропавшая в Туле девочка найдена в Липках

Только что поступила информация, что ребенок найден.

Сообщение об исчезновении 10-летней Алины поступило накануне. Девочку искали всю ночь силами тульской полиции, волонтеров «Лизы Алерт», привлекали даже военных Тульского гарнизона.
 
Только что стало известно, что Алина найдена в городе Липки Киреевского района Тульской области, по своему прежнему месту жительства. Семья девочки переехала в Тулу недавно, поэтому правоохранители рассматривали версию о нахождении ребенка именно в Липках. Как 10-летняя Алина добралась туда, пока вопрос. Все обстоятельства ЧП проверяет полиция.
 
По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было, она здорова, с ней всё хорошо. Известно, что накануне девочка поссорилась с родными, возможно, именно из-за этого ушла из дома.
 
Напомним, Алина пропала вечером 21 марта.
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:29 +5
Другие статьи по темам
Событие
пропавшая девочканайдена
Место
ТулаКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Лекция на «Октаве»: «Как «Конечная» стала «Конченой», или Почему названия фильмов переводят не так, как надо»
Лекция на «Октаве»: «Как «Конечная» стала «Конченой», или Почему названия фильмов переводят не так, как надо»
Ежемесячная выплата родителям по уходу за детьми-инвалидами вырастет с 1 июля
Ежемесячная выплата родителям по уходу за детьми-инвалидами вырастет с 1 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.