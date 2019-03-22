Внимание! В Туле пропала 10-летняя школьница

Фото: https://vk.com/liza_alert_tula

Тульская полиция и волонтеры ищут 10-летнюю Алину Агафонову, которая пропала накануне вечером. Известно, что ее семья недавно переехала в Тулу из Киреевского района и, предположительно, незадолго перед исчезновением у девочки была ссора с мамой.

21 марта примерно в 19.00 Алина разговаривала по телефону с близкими. По некоторой информации, в 19.50 девочку видели неподалеку от ТЦ «Демидовский».

Приметы: рост 146-150 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза карие.

Была одета: коричневое пальто, черные болоньевые штаны, розовая шапка, черные сапоги.