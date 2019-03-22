Фото: https://vk.com/liza_alert_tula
Внимание! В Туле пропала 10-летняя школьница
Последний раз ребенка видели вечером 21 марта.
Тульская полиция и волонтеры ищут 10-летнюю Алину Агафонову, которая пропала накануне вечером. Известно, что ее семья недавно переехала в Тулу из Киреевского района и, предположительно, незадолго перед исчезновением у девочки была ссора с мамой.
21 марта примерно в 19.00 Алина разговаривала по телефону с близкими. По некоторой информации, в 19.50 девочку видели неподалеку от ТЦ «Демидовский».
Приметы: рост 146-150 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза карие.
Была одета: коричневое пальто, черные болоньевые штаны, розовая шапка, черные сапоги.
Если вы видели ребенка после указанного в тексте времени или вам известна любая другая информация о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52, 112, 02 или 102.
UPD: Девочка найдена.
Другие статьи по темам
Место