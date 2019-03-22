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Внимание! В Туле пропала 10-летняя школьница
Фото: https://vk.com/liza_alert_tula

Внимание! В Туле пропала 10-летняя школьница

Последний раз ребенка видели вечером 21 марта.

Тульская полиция и волонтеры ищут 10-летнюю Алину Агафонову, которая пропала накануне вечером. Известно, что ее семья недавно переехала в Тулу из Киреевского района и, предположительно, незадолго перед исчезновением у девочки была ссора с мамой.
 
21 марта примерно в 19.00 Алина разговаривала по телефону с близкими. По некоторой информации, в 19.50 девочку видели неподалеку от ТЦ «Демидовский».
 
Приметы: рост 146-150 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза карие.
 
Была одета: коричневое пальто, черные болоньевые штаны, розовая шапка, черные сапоги.
 
Если вы видели ребенка после указанного в тексте времени или вам известна любая другая информация о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52, 112, 02 или 102.
 
UPD: Девочка найдена.
 

 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:32 +5
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