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Лекция на «Октаве»: «Как «Конечная» стала «Конченой», или Почему названия фильмов переводят не так, как надо»
Кадр из фильма «Конченая».

Лекция на «Октаве»: «Как «Конечная» стала «Конченой», или Почему названия фильмов переводят не так, как надо»

На «Октаве» расскажут об особенностях перевода названий зарубежных фильмов и о влиянии заголовка ленты на успех в прокате.

3 апреля в Большом зале «Октавы» лекция «Как «Конечная» стала «Конченой», или Почему названия некоторых фильмов переводят не так, как надо».

Переводчик и преподаватель английского языка Мария Кочергина объяснит, почему тот или иной любимый фильм в оригинале может называться совсем не так, как его перевели на русский. Лектор также расскажет о трудностях локализации, с которыми сталкиваются переводчики, об используемых ими лингвистических средствах и о стратегии продвижения кинокартин.

Событие состоится в рамках сотрудничества «Октавы» с тульским культурным центром «Типография», который раз в месяц представляет свои лучшие события в кластере.

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Оказывается, что трудности перевода — не только российская проблема: в Испании фильм называется «Что было вчера?», во Франции — «Очень плохое путешествие». Но зачастую именно российский зритель сталкивается с необъяснимой, казалось бы, работой переводчика, причем довольно давно. «Some like it hot», «Некоторые любят погорячее», превратились в «В джазе только девушки». Название «100 girls» почему-то трансформировалось в «100 девушек и одна в лифте». Комедийный ужастик «Tucker & Dale vs Evil», «Такер и Дейл против зла», стал «Убойными каникулами».

Почему так происходит? И с какими трудностями сталкиваются переводчики? Об этом и расскажет Мария Кочергина. На лекции также пойдет речь о том, какой перевод можно считать наиболее правильным, о переводческих трансформациях и факторах, влияющих на выбор локализации. В дополнение к этому Мария затронет вопрос маркетинговой составляющей процесса — ведь все фильмы переводят не просто так, а для того, чтобы на них покупали билеты.

Мария Кочергина:

Мария Кочергина

– В прокат ежегодно выходят иностранные фильмы, названия которых не имеют ничего общего с оригинальными. В чем же причина? Я предлагаю посмотреть на эту проблему комплексно, не только с точки зрения зрителей, но и с точки зрения переводчика и кинопрокатчика, которым зачастую приходится работать над нетривиальными задачами, чтобы привлечь внимание аудитории.

Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный.

Гость «Октавы» Мария Кочергина — переводчик, преподаватель английского языка и победительница третьего тульского Science Slam.

Дни «Типографии» на «Октаве» — совместная инициатива культурного центра «Типография» и творческого индустриального кластера «Октава». Раз в месяц организаторы «Типографии» проводят на «Октаве» собственное флагманское событие, предоставляя слово самым ярким и активным представителям городских сообществ: местным экспертам, предпринимателям и городским активистам.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:30 +2
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