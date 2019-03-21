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Ежемесячная выплата родителям по уходу за детьми-инвалидами вырастет с 1 июля
Иллюстрация duma.gov.ru

Ежемесячная выплата родителям по уходу за детьми-инвалидами вырастет с 1 июля

Она составит 10 000 рублей.

С 1 июля 2019 года неработающие трудоспособные родители (усыновители) или опекуны (попечители) будут получать ежемесячную компенсационную выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы в увеличенном размере. Размер выплаты увеличится до 10 000 рублей. Соответствующий Указ № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» подписан Президентом Российской Федерации 7 марта 2019 года.

В Тульской области нововведение коснется 2 687 граждан.

В настоящее время родитель (усыновитель, опекун) имеет право на компенсационную выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы в размере 5 500 рублей. Важным условием получения такой выплаты является отсутствие факта трудоустройства (осуществления иной деятельности, в период которой он подлежит обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ) у лица, осуществляющего уход. При этом важно также, чтобы гражданин, осуществляющий уход, сам не получал пенсию.

Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном порядке. Поэтому обращаем внимание трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, оставивших работу в связи с осуществлением ухода за ребенком — инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства первой группы, на своевременное обращение в ПФР для установления такой выплаты.

Если же за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы ухаживает иное лицо (не один из родителей, усыновителей или опекунов), то размер компенсационной выплаты останется прежним и составит 1 200 рублей. При этом ухаживающий гражданин также должен быть неработающим трудоспособным лицом.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 08:34 +6
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