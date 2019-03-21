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Ступени пятиэтажки на улице Седова в Туле пообещали отремонтировать

Ступени пятиэтажки на улице Седова в Туле пообещали отремонтировать

Администрация Тулы прислала свой комментарий в редакцию Myslo.

Жители пятиэтажки на улице Седова пожаловались на разбитые ступени одного из подъездов. Ступени практически рассыпались, а из основания торчат куски арматуры.

– Как после бомбёжки! Выходя из подъезда, можно легко сломать ногу или наступить на металлический штырь.

По словам туляков, управляющая компания, которая обслуживает дом, не принимает мер для решения проблемы.

После публикации в редакцию пришел ответ от администрации города:

«Накануне специалисты Привокзального округа обратились к управляющей компании «ПроСпект», которая обслуживает дом №45 по ул. Седова, о необходимости включить ремонт входных ступеней на четвертом подъезде в план текущего ремонта этого года. В УК заверили, что ступени отремонтируют. К работам коммунальщики планируют приступить уже на следующей неделе при условии, что на улице будут положительные значения температуры воздуха. Ремонт будет выполнен в срок до 1 мая».   

сегодня, в 11:05 +2
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