Суд обязал восстановить тульский рынок «Салют» за полгода

Фото из архива Myslo.

30 ноября Советский районный суд Тулы удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора Центрального района об обязании ГУ ТО «Тульские парки» запретить деятельность торгового комплекса «Салют».

Также ответчику необходимо устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

ГУ ТО «Тульские парки» в течение шести месяцев со дня передачи по акту приема-передачи от ООО «Ласт» обязано привести торговый комплекс в надлежащее состояние. Общая площадь торговых рядов со вспомогательными постройками составляет 1793,3 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, решение суда обращено к немедленному исполнению. Исполнение находится на контроле прокурора Центрального района Тулы.

Напомним, в мае 2017 года в торговом комплексе «Салют» произошел пожар. Тогда выгорела часть рынка, торговая деятельность на этой территории не осуществляется, но доступ в нее был открыт.

Последствия пожара до сих пор не устранены: отсутствует кровля, свисает металлическая арматура, внешне эта часть выглядит не эстетично и находится в аварийном состоянии.

В другой части ТК (не пострадавшей в результате пожара) продавцы распродавали товар до 13 ноября, пока рынок не закрыли судебные приставы.

Отметим, что после пожара арендатор ООО «Ласт» перестал оплачивать аренду ГУ ТО «Тульские парки» (объект находится в оперативном управлении «Тульских парков»), а также не стал проводить ремонтно-восстановительные работы.

В ноябре 2017 года «Тульские парки» подали в арбитражный суд искс требованием взыскать с арендатора задолженность и ущерб в размере

8 621 236 руб. 95 коп. Разбирательство длится почти год.

Кроме того, в сентябре 2018 года в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по ТО на территории ТК «Салют» установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем арендатор — ООО «Ласт» — привлечен к административной ответственности.

С инициативой закрытия рынка выступила прокуратура. После обращения жителя Тулы была проведена прокурорская проверка. По ее результатам суд вынес решение закрыть рынок «Салют» до устранения выявленных нарушений.