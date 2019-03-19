Ко Дню Победы тульским ветеранам вручат подарки

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава региона поручил своему заместителю Александру Сорокину начать работу по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

«Особое внимание мы традиционно уделяем нашим ветеранам. На протяжении нескольких лет все они к 9 Мая получают праздничные продуктовые наборы. В этом году традиция будет продолжена».

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной подключиться к этой работе.