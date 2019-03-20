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Утвержден новый порядок формирования земельных участков под многоквартирными домами
Фото Дмитрия Дзюбина.

Утвержден новый порядок формирования земельных участков под многоквартирными домами

Об этом сообщает филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

С 7 марта 2019 года согласно приказу Минстроя России утверждены рекомендации по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и которые не были образованы ранее.

По данным Кадастровой палаты по Тульской области в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 34812 многоквартирных домах и более 5000 земельных участков под МКД.

В целях формирования земельных участков, на которых расположены такие дома, органам государственной власти и органам местного самоуправления рекомендуется проводить следующие мероприятия:

  • подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) МКД;
  • провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);
  • представить в орган регистрации прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Новые методические указания содержат информацию об определении местоположения границ земельных участков, занятых многоквартирными домами; размерах таких земельных участков; особенностях образования земельных участков, на которых расположены МКД.

Теперь органам власти и местного самоуправления необходимо утвердить график образования земельных участков, на которых расположены МКД, а также предусматривать средства на реализацию мероприятий по проведению работ по формированию земельных участков под МКД.

Напомним, что собственникам помещения в МКД разрешено обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен МКД, не будучи уполномоченными на то общим собранием собственников всех помещений.

Со дня осуществления государственного кадастрового учета земельный участок, в пределах которого расположен МКД, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД в составе общего имущества в таком доме. Межевание земельного участка дает возможность определить четкие границы территории МКД.

Узнать, поставлен ли земельный участок под МКД на кадастровый учет, можно на «Публичной кадастровой карте».

Сюжет: Полезные разъяснялки
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:50 +1
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