Утвержден новый порядок формирования земельных участков под многоквартирными домами

Фото Дмитрия Дзюбина.

Об этом сообщает филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

С 7 марта 2019 года согласно приказу Минстроя России утверждены рекомендации по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и которые не были образованы ранее.

По данным Кадастровой палаты по Тульской области в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 34812 многоквартирных домах и более 5000 земельных участков под МКД.

В целях формирования земельных участков, на которых расположены такие дома, органам государственной власти и органам местного самоуправления рекомендуется проводить следующие мероприятия:

подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) МКД;

провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

представить в орган регистрации прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Новые методические указания содержат информацию об определении местоположения границ земельных участков, занятых многоквартирными домами; размерах таких земельных участков; особенностях образования земельных участков, на которых расположены МКД.

Теперь органам власти и местного самоуправления необходимо утвердить график образования земельных участков, на которых расположены МКД, а также предусматривать средства на реализацию мероприятий по проведению работ по формированию земельных участков под МКД.

Напомним, что собственникам помещения в МКД разрешено обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен МКД, не будучи уполномоченными на то общим собранием собственников всех помещений.

Со дня осуществления государственного кадастрового учета земельный участок, в пределах которого расположен МКД, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД в составе общего имущества в таком доме. Межевание земельного участка дает возможность определить четкие границы территории МКД.

Узнать, поставлен ли земельный участок под МКД на кадастровый учет, можно на «Публичной кадастровой карте».