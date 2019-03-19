Погода в Туле 20 марта: оттепель, дождь и умеренный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

Ветер юго-западный, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до плюс пяти градусов, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление пониженное –745-750 мм рт. ст.