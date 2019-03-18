Как правильно выбрать оздоровительный лагерь для детского отдыха

В преддверии летней оздоровительной кампании напоминаем родителям, на что необходимо обратить внимание при выборе оздоровительного учреждения, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых ребенка.

Оздоровительное учреждение обязательно должно быть включено в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Реестр оздоровительных учреждений Тульской области размещен на сайте министерства труда и социальной защиты Тульской области. На этом же сайте можно ознакомиться с реестром многодневных походов и узнать, законно ли организован поход.

Если оздоровительного учреждения нет в реестре, то данное юридическое лицо осуществляет деятельность незаконно.

Аналогичные реестры формируются и в других субъектах РФ.

Также информация о лагерях Тульской области размещена на сайте муниципального «Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все оздоровительные учреждения должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их деятельности санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Без этого документа деятельность детских оздоровительных лагерей не осуществляется. Обращаем Ваше внимание, что данные санитарно-эпидемиологические заключения выдаются сроком на 1 год, и на все время работы оздоровительного учреждения они должны быть действующими.

Продолжительность смен должна составлять:

оздоровительная смена – не менее 21 дня, для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур;

санаторная смена – не менее 24 дней, для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур.

Перед заездом в оздоровительное учреждение родители не должны забывать о заключении договора с организаторами летнего отдыха, в котором указываются права и обязанности сторон, а также предусматривается ответственность организаторов отдыха за жизнь и здоровье детей.

По вопросам организации проведения детского отдыха и оздоровления можно обратиться в Управление Роспотребнадзора с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим тел.: 8(4872)37-39-71, 37-39-01.