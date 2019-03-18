новости
новости
Регистрация
Как правильно выбрать оздоровительный лагерь для детского отдыха
Фото pixabay.com

Как правильно выбрать оздоровительный лагерь для детского отдыха

Рекомендации родителям дает тульский Роспотребнадзор.

В преддверии летней оздоровительной кампании напоминаем родителям, на что необходимо обратить внимание при выборе оздоровительного учреждения, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых ребенка.

Оздоровительное учреждение обязательно должно быть включено в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Реестр оздоровительных учреждений Тульской области размещен на сайте министерства труда и социальной защиты Тульской области. На этом же сайте можно ознакомиться с реестром многодневных походов и узнать, законно ли организован поход.

Если оздоровительного учреждения нет в реестре, то данное юридическое лицо осуществляет деятельность незаконно.

Аналогичные реестры формируются и в других субъектах РФ.

Также информация о лагерях Тульской области размещена на сайте муниципального «Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все оздоровительные учреждения должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их деятельности санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Без этого документа деятельность детских оздоровительных лагерей не осуществляется. Обращаем Ваше внимание, что данные санитарно-эпидемиологические заключения выдаются сроком на 1 год, и на все время работы оздоровительного учреждения они должны быть действующими.

Продолжительность смен должна составлять:

  • оздоровительная смена – не менее 21 дня, для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур;

  • санаторная смена – не менее 24 дней, для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур.

Перед заездом в оздоровительное учреждение родители не должны забывать о заключении договора с организаторами летнего отдыха, в котором указываются права и обязанности сторон, а также предусматривается ответственность организаторов отдыха за жизнь и здоровье детей.

 

По вопросам организации проведения детского отдыха и оздоровления можно обратиться в Управление Роспотребнадзора с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим тел.: 8(4872)37-39-71, 37-39-01.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
детские лагерякак правильно выбрать оздоровительный лагерь
Место
Тульская область
Прочее
Управление Роспотребнадзора по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Скуратово загорелся частный дом: фоторепортаж
В тульском Скуратово загорелся частный дом: фоторепортаж
За два месяца в Тульской области резко выросли долги за газ
За два месяца в Тульской области резко выросли долги за газ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.