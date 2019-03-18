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В тульском Скуратово загорелся частный дом: фоторепортаж
Фото и видео Сергея Старикова.

В тульском Скуратово загорелся частный дом: фоторепортаж

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 18 марта в скуратовском поселке Трудовой загорелся частный жилой дом на двух хозяев.
 
На момент прибытия пожарных одна часть постройки горела открытым пламенем. После проверки помещения звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) выяснилось, что внутри помещения никого нет. Вторая часть дома, с которой начался пожар, была заперта на навесной замок.
 
На момент публикации новости спасателям удалось справиться с открытым огнем, ведется проливка помещений.
 
Через некоторое время на место происшествия приехала хозяйка дома, которой стало плохо. Сейчас с ней работают медики.
 
Отметим, что горевшая половина дома завалена хламом и пустыми пластиковыми «полторашками».
 

 

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Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 1
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 2
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 3
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 4
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 5
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 6
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 7
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 8
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 9
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 10
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 11
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 12
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 13
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 14
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 15
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 16
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 17
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 18
Пожар в Скуратово 18.03.19, Фото: 19
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