Как тулякам получить санаторные оздоровительные путевки для детей

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Заявления на получение санаторных оздоровительных путевок для детей можно подать через портал «Госуслуги71». Рассказываем алгоритм получения.

1 марта с 9.00 начинается прием заявлений на получение санаторных оздоровительных путевок для детей в санатории Тульской области и Краснодарского края.

Путевки могут быть предоставлены детям школьного возраста от 7 до 15 лет (включительно), не имеющим противопоказаний для направления в оздоровительную организацию.

Наиболее удобно и быстро родители (законные представители) ребенка могут подать заявление на получение санаторных оздоровительных путевок на портале «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей».

Выбрав указанный способ, одному из родителей (законных представителей) необходимо авторизоваться на Госуслугах71, с подробной инструкцией регистрации на сайте можно ознакомиться по ссылке. Затем в перечне предлагаемых услуг выбрать услугу по предоставлению путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа (прямая ссылка) и заполнить электронный бланк заявления.

Данный способ позволяет родителям не только выбрать оздоровительное учреждение, но и самостоятельно отслеживать статус заявления.

В случае, если первый способ не доступен, получить услугу можно посредством личного обращения родителей (законных представителей) по месту регистрации ребенка в орган, уполномоченный на проведение детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании Тульской области.

Информация об уполномоченных органах размещается на официальных сайтах администраций муниципальных образований Тульской области.

Подробная инструкция в pdf – здесь.

В случае если родители (законные представители) ребенка выбирают указанный способ, специалист уполномоченного органа в их присутствии заполняет электронный бланк заявления на портале «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей».

Родителям (законным представителям) необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка (либо паспорт ребенка), СНИЛС ребенка.

Санаторные путевки выделяются на бесплатной основе и в порядке очередности для детей, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, в том числе на морское побережье Российской Федерации, без сопровождения родителей (законных представителей).

За счет родительских средств оплачиваются только расходы по доставке организованных групп детей к месту отдыха и обратно.