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Как тулякам получить санаторные оздоровительные путевки для детей
Фото MayakSbor.ru

Как тулякам получить санаторные оздоровительные путевки для детей

Заявления на получение санаторных оздоровительных путевок для детей можно подать через портал «Госуслуги71». Рассказываем алгоритм получения.

1 марта с 9.00 начинается прием заявлений на получение санаторных оздоровительных путевок для детей в санатории Тульской области и Краснодарского края.

Путевки могут быть предоставлены детям школьного возраста от 7 до 15 лет (включительно), не имеющим противопоказаний для направления в оздоровительную организацию.

Наиболее удобно и быстро родители (законные представители) ребенка могут подать заявление на получение санаторных оздоровительных путевок на портале «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей».

Выбрав указанный способ, одному из родителей (законных представителей) необходимо авторизоваться на Госуслугах71, с подробной инструкцией регистрации на сайте можно ознакомиться по ссылке. Затем в перечне предлагаемых услуг выбрать услугу по предоставлению путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа (прямая ссылка) и заполнить электронный бланк заявления.

Данный способ позволяет родителям не только выбрать оздоровительное учреждение, но и самостоятельно отслеживать статус заявления.

В случае, если первый способ не доступен, получить услугу можно посредством личного обращения родителей (законных представителей) по месту регистрации ребенка в орган, уполномоченный на проведение детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании Тульской области.

Информация об уполномоченных органах размещается на официальных сайтах администраций муниципальных образований Тульской области.

Подробная инструкция в pdf – здесь.

В случае если родители (законные представители) ребенка выбирают указанный способ, специалист уполномоченного органа в их присутствии заполняет электронный бланк заявления на портале «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей».

Родителям (законным представителям) необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка (либо паспорт ребенка), СНИЛС ребенка.

Санаторные путевки выделяются на бесплатной основе и в порядке очередности для детей, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, в том числе на морское побережье Российской Федерации, без сопровождения родителей (законных представителей).

За счет родительских средств оплачиваются только расходы по доставке организованных групп детей к месту отдыха и обратно.

сегодня, в 18:04 +4
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