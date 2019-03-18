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За два месяца в Тульской области резко выросли долги за газ
Фото из архива Myslo.

За два месяца в Тульской области резко выросли долги за газ

Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Тула». С начала года задолженность увеличилась вдвое.

На 1 марта 2019 года просроченная задолженность населения Тульской области за потребленный газ составляет 255 млн рублей. В списке должников — свыше 50 тысяч абонентов. На 1 января 2019 года просроченная задолженность составляла 118 млн рублей. Таким образом, задолженность населения за газ за два месяца 2019 г. возросла более чем в два раза. При этом рост задолженности к аналогичному периоду прошлого 2018 года составил 7%.

Рост задолженности связан с несвоевременной платой за газ жителей индивидуальных жилых домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе в отопительный сезон 2018-2019.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» предупреждает, что наличие задолженности за газ у этой категории потребителей приведет к приостановлению подачи энергоресурса после окончания отопительного сезона. Отключение от системы газоснабжения газовых плит и водогрейных колонок у должников производится круглогодично вне зависимости от погодных условий.

Поставщик газа напоминает неплательщикам, что в соответствии с законодательством для приостановления подачи газа решения суда не требуется.

Поставщику газа достаточно направить должнику лишь одно уведомление об отключении.

За 2015-2018 гг. в Тульской области подача газа была приостановлена у 10 000 должников. Несвоевременная оплата потребленного ресурса обернулась для неплательщиков дополнительными затратами — им пришлось оплачивать начисленные пени за просрочку платежей и стоимость работ по отключению и подключению газа. Дополнительные затраты должников составили от 3 до 100 000 рублей.

 

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз») — поставщик газа ПАО «Газпром» предприятиям, организациям и населению Тульской области. На 1 марта 2019 года осуществляется поставка газа 698 тыс. абонентов.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:35 +1
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