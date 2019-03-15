Туляки жалуются на дороги в частном секторе

Фото Алексея Пирязева.

Во время таяния снега, дороги размыло так сильно, что люди не могут выйти из дома.

В редакцию Myslo поступили сразу несколько жалоб на состояние дорог в частном секторе Тулы. Жители улицы Болотникова рассказали, что проблемы с дорогой начались после проведения канализационных труб к одному из домов.

– Мы живем в частном секторе, и хорошей асфальтовой дороги у нас никогда не было. Летом администрация привезла нам отработанный асфальт, и мы были довольны: хотя бы могли нормально передвигаться. Но осенью в один из домов проводили канализацию, ремонтники раскопали дорогу, а приводить ее в порядок не стали. Теперь по нашей улице не пройти: кругом грязь, а после таяния снега она вообще превращается в трясину. Машины проехать не могут, застревают. Дети идут в школу, скользят на этой грязи и падают в нее. А пенсионеры вообще не могут выйти из дома. И все это в центре города.

Наша улица находится недалеко от цирка, к нам приезжают родственники и просто ужасаются: таких дорог нет даже в деревнях. Мы бьем тревогу, как можем. Звоним в администрацию, жалуемся, просим хотя бы какой-то помощи. Но нам отказывают, говорят, что денег на ремонт нет. В план ремонта дорогу могут включить только в 2020 году, но и это не точно. А что нам делать еще год? Как ходить?

Мы понимаем, что просто так найти деньги на капитальный ремонт дороги сложно, вполне возможно, что хватило бы той же самой асфальтовой срезки. Но где ее взять? Нам просто хочется нормально ходить.

Похожая ситуация сложилась и на ул. Поленова. Только здесь власти обещали сделать дорогу трижды.

– Мы живем в частном секторе на ул. Поленова, и нашу грунтовую дорогу постоянно размывает, – говорит Наталья Недосекина. – Тротуаров нет, и единственный вариант для жителей – ходить по этой воде и грязи. Пройти, не испачкавшись, не получается. Мы давно просим у администрации провести ремонт дороги. И каждый раз нам обещают сделать его в ближайшее время. Сначала говорили, что положат асфальт в мае 2018 года, потом к началу учебного года, а затем в ноябре. Но единственное, чего нам удалось добиться, – в декабре на дорогу высыпали щебенку. К сожалению, она вся уже разлетелась, и проблема вернулась. Власти, не забывайте про нас! позиция властей Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин: Алексей Крыгин – Жителям, чтобы как можно быстрее решить проблему, нужно активнее подключаться к рейтинговому голосованию о ремонте дорог, которое проходит на сайте администрации Тулы. В 2019 году будут отремонтированы дороги, которые набрали максимальное число баллов в этом рейтинге. В прошлом году в голосовании участвовало 1489 объектов улично-дорожной сети. Среди них были ул. Болотникова и ул. Поленова, однако они не набрали достаточно голосов. Следующее голосование стартует совсем скоро. Чтобы не пропустить его, следите за новостями. Для того чтобы улицу покрыли асфальтовой срезкой, участие в рейтинговом голосовании не требуется. Для этого достаточно оставить заявку в территориальном управлении по вашему округу. В период активного ремонта дорожного полотна в городе асфальтовая срезка будет распределена в соответствии с этими заявками. Помимо этого у жителей есть возможность отремонтировать дорогу по программе «Народный бюджет». Условия и перечень необходимых документов можно узнать в главном управлении по вашему территориальному округу.

Напомним, жители Тулы также могут обратиться с жалобой на разбитые дороги через сервис «Тула без ям».