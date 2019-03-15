Туляки жалуются на дороги в частном секторе
Во время таяния снега, дороги размыло так сильно, что люди не могут выйти из дома.
В редакцию Myslo поступили сразу несколько жалоб на состояние дорог в частном секторе Тулы. Жители улицы Болотникова рассказали, что проблемы с дорогой начались после проведения канализационных труб к одному из домов.
– Мы живем в частном секторе, и хорошей асфальтовой дороги у нас никогда не было. Летом администрация привезла нам отработанный асфальт, и мы были довольны: хотя бы могли нормально передвигаться. Но осенью в один из домов проводили канализацию, ремонтники раскопали дорогу, а приводить ее в порядок не стали. Теперь по нашей улице не пройти: кругом грязь, а после таяния снега она вообще превращается в трясину. Машины проехать не могут, застревают. Дети идут в школу, скользят на этой грязи и падают в нее. А пенсионеры вообще не могут выйти из дома. И все это в центре города.
Похожая ситуация сложилась и на ул. Поленова. Только здесь власти обещали сделать дорогу трижды.
– Мы живем в частном секторе на ул. Поленова, и нашу грунтовую дорогу постоянно размывает, – говорит Наталья Недосекина. – Тротуаров нет, и единственный вариант для жителей – ходить по этой воде и грязи. Пройти, не испачкавшись, не получается. Мы давно просим у администрации провести ремонт дороги. И каждый раз нам обещают сделать его в ближайшее время.
Сначала говорили, что положат асфальт в мае 2018 года, потом к началу учебного года, а затем в ноябре. Но единственное, чего нам удалось добиться, – в декабре на дорогу высыпали щебенку. К сожалению, она вся уже разлетелась, и проблема вернулась. Власти, не забывайте про нас!
Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин:
Алексей Крыгин
– Жителям, чтобы как можно быстрее решить проблему, нужно активнее подключаться к рейтинговому голосованию о ремонте дорог, которое проходит на сайте администрации Тулы. В 2019 году будут отремонтированы дороги, которые набрали максимальное число баллов в этом рейтинге.
В прошлом году в голосовании участвовало 1489 объектов улично-дорожной сети. Среди них были ул. Болотникова и ул. Поленова, однако они не набрали достаточно голосов.
Следующее голосование стартует совсем скоро. Чтобы не пропустить его, следите за новостями.
Для того чтобы улицу покрыли асфальтовой срезкой, участие в рейтинговом голосовании не требуется. Для этого достаточно оставить заявку в территориальном управлении по вашему округу. В период активного ремонта дорожного полотна в городе асфальтовая срезка будет распределена в соответствии с этими заявками.
Помимо этого у жителей есть возможность отремонтировать дорогу по программе «Народный бюджет». Условия и перечень необходимых документов можно узнать в главном управлении по вашему территориальному округу.
Напомним, жители Тулы также могут обратиться с жалобой на разбитые дороги через сервис «Тула без ям».