В Тульской области пройдет открытый турнир по смешанным единоборствам

17 марта в пос. Первомайский в зале спортивных единоборств «Русский Витязь» проведут открытый турнир по смешанным единоборствам среди любителей и начинающих спортсменов «Русский щит».

Любительские поединки пройдут в формате одного боя. В состязаниях примут участие спортсмены от 16 лет из Тульской области и соседних регионов.

Торжественное открытие в 12.00. Вход свободный.

Соревнования пройдут по адресу: Щёкинский район, пос. Первомайский, ул. Пролетарская 15, корп. 4.

Турнир проводят спортивный клуб «Магура» и Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области под руководством советника по физической культуре и спорту администрации Щёкинского района Алексея Никитина.