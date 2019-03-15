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В ДТП в Воловском районе пострадал мужчина

В ДТП в Воловском районе пострадал мужчина

В результате аварии, Lada Vesta улетела в кювет и опрокинулась.

ДТП произошло 14 марта в 23.25 на 282 километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе. 23-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Vesta, по предварительной информации, не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся. 

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

 
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:11 +1
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