В ДТП в Воловском районе пострадал мужчина

В результате аварии, Lada Vesta улетела в кювет и опрокинулась.

ДТП произошло 14 марта в 23.25 на 282 километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе. 23-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Vesta, по предварительной информации, не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.