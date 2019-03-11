Сервис «Тула — без ям» поможет за 10 дней

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Администрация Тулы призывает водителей обращаться по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна с помощью сервиса «Тула — без ям».

Срок выполнения работ по заявке, которая поступит на сервис, составляет 10 дней.

В Туле до старта работ по текущему ремонту дорог проводятся аварийно-восстановительные работы, которые позволяют привести дорожное полотно в порядок. На сегодняшний день в городе работает 10 бригад. Кстати, еще пару лет назад работало 2−3 бригады. Нынешнее количество бригад позволяет проводить восстановительные работы оперативнее.

Начальник отдела дорожного хозяйства Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов – Работы мы выполняем в соответствии с предписаниями ГИБДД, после обследования проезжих частей сотрудниками управления транспорта и дорожного хозяйства и по заявкам жителей. Призываю туляков оставлять свои заявки о том, где необходимо провести аварийно-восстановительный ремонт, с помощью сервиса «Тула без ям».

- Вы можете разместить и фотографию ямы, указать ее точный адрес и местоположение, а самое главное отследить и увидеть результат по итогам выполненной работы. Срок проведения ремонта составляет 10 дней.

Аварийно-восстановительные работы требуются на тех улицах, где ремонт полотна проводился 6 и более лет назад, гарантийный срок по таким дорогам истек, поэтому восстановлением полотна занимается муниципалитет.

По тем дорогам, где гарантийный срок еще не истек, подрядчики приступили к обследованию и затем проведению восстановительных работ по гарантии.

11 марта аварийно-восстановительные работы проводились на улицах Шоссейной, Автомобилистов, Кауля, Советской, Майской, в поселке Плеханово на улице Заводской. Работы ведутся и в дневное и в ночное время. Кстати, асфальт на ул. Советской и Шоссейной меняли в 2013 году, на Заводской и Автомобилистов 2014 году, на улице Майской в 2010 году.

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке — 10 дней. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30−47−81. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.

Какие тульские дороги ждет большой ремонт в 2019 году?

Список улиц, которые будут отремонтированы в рамках трех программ: проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения», программы «Народный бюджет».

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

ул. Судейского;

ул. Речная от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд;

ул. 29-й Октябрьский проезд от ул. Речной до ул. Карпова;

ул. Хворостухина от ул. Вильямса до ул. Бондаренко;

ул. Пролетарская от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской;

ул. Пржевальского;

ул. Д. Гумилевской от ул. Пржевальского до поворота на ПАО «Тулачермет»;

дорога по Одоевскому путепроводу от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской;

ул. Оборонная;

ул. М. Горького (дорожное покрытие: от ул. Октябрьской до ул. Алексинское шоссе, тротуар: от ул. Ряжской до ул. Алексинское шоссе);

ул. Одоевское шоссе;

ул. Новотульская;

ул. Бондаренко;

ул. Новомедвенский проезд от ул. Щегловская засека до ул. Бондаренко.

ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова);

ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до д. 11, ул. М. Гончары);

По программе «Народный бюджет-2019»:

Тула, улица Бабякина, улица Бункерная от дома 55 до дома 61, улица Прудная, от дома 19 до улицы Бункерной;

Асфальтирование автомобильной дороги от федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань до деревни Барыбинка, территория «Медвенское»;

Ремонт автомобильной дороги улицы Ватутина, город Тула, от улицы Газовая до СНТ № 7 АК «Тулачермет».

Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от дома 10-а деревни Волоть до производственной площадки ООО «464 КНИ» в поселке Восточный общей протяженностью 820 м;

Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от поворота с автодороги М2 «Крым-Москва-Тула» до дома 10-а деревни Волоть общей протяженностью 1280 м;

Ремонт автомобильной дороги (щебенение) деревня Долматовка-деревня Журавлевка.

Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Горюшино, от дома 16 до дома 23;

Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Харино, улица Центральная, от дома 92 до дома 160;

Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте поселок Маслово по Белоусовскому бульвару от дома 8 по улице Ландышевой до пересечения с Есенинским бульваром дом 32, улица Ландышевая от дома 27 до пересечения с улицей Васильковой.

По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»: