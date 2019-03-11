Сервис «Тула — без ям» поможет за 10 дней
Администрация Тулы призывает водителей обращаться по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна с помощью сервиса «Тула — без ям».
Срок выполнения работ по заявке, которая поступит на сервис, составляет 10 дней.
В Туле до старта работ по текущему ремонту дорог проводятся аварийно-восстановительные работы, которые позволяют привести дорожное полотно в порядок. На сегодняшний день в городе работает 10 бригад. Кстати, еще пару лет назад работало 2−3 бригады. Нынешнее количество бригад позволяет проводить восстановительные работы оперативнее.
Начальник отдела дорожного хозяйства Дмитрий Борисов:
Дмитрий Борисов
- Вы можете разместить и фотографию ямы, указать ее точный адрес и местоположение, а самое главное отследить и увидеть результат по итогам выполненной работы. Срок проведения ремонта составляет 10 дней.
Аварийно-восстановительные работы требуются на тех улицах, где ремонт полотна проводился 6 и более лет назад, гарантийный срок по таким дорогам истек, поэтому восстановлением полотна занимается муниципалитет.
По тем дорогам, где гарантийный срок еще не истек, подрядчики приступили к обследованию и затем проведению восстановительных работ по гарантии.
11 марта аварийно-восстановительные работы проводились на улицах Шоссейной, Автомобилистов, Кауля, Советской, Майской, в поселке Плеханово на улице Заводской. Работы ведутся и в дневное и в ночное время. Кстати, асфальт на ул. Советской и Шоссейной меняли в 2013 году, на Заводской и Автомобилистов 2014 году, на улице Майской в 2010 году.
Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
- Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке — 10 дней.
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30−47−81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.
Какие тульские дороги ждет большой ремонт в 2019 году?
Список улиц, которые будут отремонтированы в рамках трех программ: проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения», программы «Народный бюджет».
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- ул. Судейского;
- ул. Речная от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд;
- ул. 29-й Октябрьский проезд от ул. Речной до ул. Карпова;
- ул. Хворостухина от ул. Вильямса до ул. Бондаренко;
- ул. Пролетарская от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской;
- ул. Пржевальского;
- ул. Д. Гумилевской от ул. Пржевальского до поворота на ПАО «Тулачермет»;
- дорога по Одоевскому путепроводу от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской;
- ул. Оборонная;
- ул. М. Горького (дорожное покрытие: от ул. Октябрьской до ул. Алексинское шоссе, тротуар: от ул. Ряжской до ул. Алексинское шоссе);
- ул. Одоевское шоссе;
- ул. Новотульская;
- ул. Бондаренко;
- ул. Новомедвенский проезд от ул. Щегловская засека до ул. Бондаренко.
- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова);
- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до д. 11, ул. М. Гончары);
По программе «Народный бюджет-2019»:
- Тула, улица Бабякина, улица Бункерная от дома 55 до дома 61, улица Прудная, от дома 19 до улицы Бункерной;
- Асфальтирование автомобильной дороги от федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань до деревни Барыбинка, территория «Медвенское»;
- Ремонт автомобильной дороги улицы Ватутина, город Тула, от улицы Газовая до СНТ № 7 АК «Тулачермет».
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от дома 10-а деревни Волоть до производственной площадки ООО «464 КНИ» в поселке Восточный общей протяженностью 820 м;
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от поворота с автодороги М2 «Крым-Москва-Тула» до дома 10-а деревни Волоть общей протяженностью 1280 м;
- Ремонт автомобильной дороги (щебенение) деревня Долматовка-деревня Журавлевка.
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Горюшино, от дома 16 до дома 23;
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Харино, улица Центральная, от дома 92 до дома 160;
- Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте поселок Маслово по Белоусовскому бульвару от дома 8 по улице Ландышевой до пересечения с Есенинским бульваром дом 32, улица Ландышевая от дома 27 до пересечения с улицей Васильковой.
По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»:
- ул. Проезд Тимирязева;
- ул. Пушкинский проезд;
- ул. Торховский проезд;
- ул. Макаренко (от ул. 1-й Чистый проезд и пер. Грачевский до ул. Фестивальной);
- ул. Дзержинского (от ул. Советской до ул. Садовый переулок);
- ул. Богучаровская (от ул. Карпова до ул. 2-й Тесницкий проезд);
- ул. Нестерова и ул. Глухополянская (от ул. Кутузова до д. 24 по ул. Глухополянская;
- ул. Комсомольская (от ул. Пузакова до Тростянского переулка);
- ул. Лобыревский переулок;
- ул. Садовый переулок;
- ул. Марата (от ул. Епифанской до Пролетарской набережной);
- ул. Денисовский переулок;
- дорога от «Тула-Яковлево-Алешня» до д. 33 по ул. Садовой в с. Обидимо
- ул. Заварная (от ул. Литейная до ул. Арсенальная);
- ул. Металлургов, пос. Косая Гора;
- ул. 10-й проезд Мясново;
- ул. Колхозная (от ул. Калужская до Михалковского 2-го проезда);
- ул. 19 проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова;
- ул. Архангельская в д. Ивановка;
- ул. Крестьянская в д. Ивановка;
- Обустройство конечной разворотной площадки по ул. Заводская в пос. Плеханово;
- ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова);
- ул. Плеханова (от ул. Калинина до д. 159 по ул. Плеханова);
- дорога по д. Крутое;
- ул. Вахрушева, п. Косая Гора.