В Киреевске после капитального ремонта открылся детский сад «Солнышко»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 2015 года учреждение входит в состав Киреевского центра образования №2. Сад открыт в 1978 году, за это время в здании ни разу не проводился капремонт.



По инициативе губернатора Алексея Дюмина Киреевский центр образования №2 был включен в социальную программу АО «Транснефть — Верхняя Волга».

В садике отремонтированы кровля, главный вход, фасад, системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, дождевой канализации, полностью заменены окна и двери, благоустроена территория, установлено новое уличное игровое и спортивное оборудование.

Кроме того, в здании заменена автоматическая пожарная сигнализация, установлено видеонаблюдение, отремонтированы все групповые и вспомогательные помещения. В спальнях появились новая мебель и мягкий инвентарь.

На капитальный ремонт детского сада было направлено более 80 миллионов рублей. По словам Алевтины Шевелевой, он был сделан с использованием внебюджетных средств и стал частью общей работы, по обеспечению детей доступным образованием.

– В рамках нацпроекта «Демография» мы привлекли для обновления образовательных учреждений более 1 млрд рублей. На эти средства будут построены 12 новых детских садов, — отметила Алевтина Шевелева.

Обновленный детский сад открылся 1 марта. Группы рассчитаны на 269 детей, сейчас садик посещают 216 детей, из них 50 — в возрасте от двух до трех лет.

Напомним, что в последние годы современные дошкольные учреждения появились в Туле в микрорайоне Петровский квартал, в Донском в микрорайоне Новоугольный. Кроме того, в настоящее время строится детский сад в Новомосковске.

– К 2021 году по поручению Президента вопрос обеспечения местами в садах будет закрыт, в том числе и для детей в возрасте от 0 до 3 лет. И это будут не просто места, а комфортные дошкольные группы с современной мебелью и оборудованием, — подчеркнула Алевтина Шевелева.