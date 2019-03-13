В Туле на ул. Хворостухина восстанавливают размытый тротуар

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Несколько дней назад там произошла коммунальная авария и новенькую дорогу смыло.

В Туле на улице Хворостухина осуществляются восстанавливают тротуар. Подготовительные мероприятия проводят представители компании-подрядчика ООО «Тулаоборонстрой».

Как сообщает пресс-служба администрации города, планируется восстановить тротуар, поврежденный в результате аварийной ситуации на сети водоснабжения с порывом трубы диаметром 500 мм.

Напомним, 11 марта несколько улиц Пролетарского района оставались без водоснабжения более 12 часов. Во время ремонта в яму провалился трактор, чтобы добраться до поврежденного участка трубы, рабочим понадобилось частично снять асфальт.