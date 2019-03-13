Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на ул. Хворостухина восстанавливают размытый тротуар
Несколько дней назад там произошла коммунальная авария и новенькую дорогу смыло.
В Туле на улице Хворостухина осуществляются восстанавливают тротуар. Подготовительные мероприятия проводят представители компании-подрядчика ООО «Тулаоборонстрой».
Как сообщает пресс-служба администрации города, планируется восстановить тротуар, поврежденный в результате аварийной ситуации на сети водоснабжения с порывом трубы диаметром 500 мм.
Напомним, 11 марта несколько улиц Пролетарского района оставались без водоснабжения более 12 часов. Во время ремонта в яму провалился трактор, чтобы добраться до поврежденного участка трубы, рабочим понадобилось частично снять асфальт.
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