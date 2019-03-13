Фото из архива Myslo.
Где в Тульской области можно бесплатно привить питомца от бешенства
Публикуем номера, куда можно позвонить.
В соответствии с требованиями Ветеринарных правил, все собаки и кошки подлежат обязательной ежегодной профилактической иммунизации против бешенства с использованием принятых в практику антирабических вакцин в порядке и в сроки, предусмотренные наставлениями по их применению.
Вакцинация животных против бешенства (вакцина «Рабикан») осуществляется бесплатно на территории Тульской области в следующих учреждениях:
- Тула: 8 (4872) 43-01-11, 43-08-58, 43-06-48; 37-11-13, 37-39-84
- Алексинский район: 8 (48753) 6-67-76, 6-62-64
- Арсеньевский район: 8 (48733) 2-14-22, 2-17-97
- Белевский район: 8 (48742) 4-19-05, 4-15-17
- Богородицкий район: 8 (48761) 2-11-69
- Венёвский район: 8 (48745) 2-50-80, 2-50-81
- Воловский район: 8 (48768) 2-12-62
- Дубенский район: 8 (48732) 2-11-52
- Донской: 8 (48746) 5-38-45, 5-47-72
- Ефремовский район: 8 (48741) 6-61-88, 6-49-99, 6-50-78
- Заокский район: 8 (48734) 2-25-85, 2-10-60
- Каменский район: 8 (48744) 2-12-49, 2-11-39
- Кимовский район: 8 (48735) 5-88-42
- Киреевский район: 8 (48754) 6-19-43
- Куркинский район: 8 (48743) 5-17-18, 5-19-17
- Новомосковский район: 8 (48762) 5-10-67, 5-58-92
- Одоевский район: 8 (48736) 4-16-36, 4-12-65
- Плавский район: 8 (48752) 6-49-70, 2-10-89
- Суворовский район: 8 (48763) 2-25-31, 2-01-95
- Тепло-Огаревский район: 8 (48755) 2-10-75, 2-10-64
- Узловский район: 8 (48731) 6-18-07, 6-44-35
- Чернский район: 8 (48756) 2-12-10
- Щекинский район: 8 (48751) 4-98-55, 4-36-33
- Ясногорский район: 8 (48766) 2-10-86
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