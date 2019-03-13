Где в Тульской области можно бесплатно привить питомца от бешенства

Фото из архива Myslo.

В соответствии с требованиями Ветеринарных правил, все собаки и кошки подлежат обязательной ежегодной профилактической иммунизации против бешенства с использованием принятых в практику антирабических вакцин в порядке и в сроки, предусмотренные наставлениями по их применению.

Вакцинация животных против бешенства (вакцина «Рабикан») осуществляется бесплатно на территории Тульской области в следующих учреждениях: