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Где в Тульской области можно бесплатно привить питомца от бешенства
Фото из архива Myslo.

Где в Тульской области можно бесплатно привить питомца от бешенства

Публикуем номера, куда можно позвонить.

В соответствии с требованиями Ветеринарных правил, все собаки и кошки  подлежат обязательной ежегодной профилактической иммунизации против бешенства с использованием принятых в практику антирабических вакцин в порядке и в сроки, предусмотренные наставлениями по их применению.

Вакцинация животных против бешенства (вакцина «Рабикан») осуществляется бесплатно на территории Тульской области в следующих учреждениях:

  • Тула: 8 (4872) 43-01-11, 43-08-58, 43-06-48; 37-11-13, 37-39-84
  • Алексинский район: 8 (48753) 6-67-76, 6-62-64
  • Арсеньевский район: 8 (48733) 2-14-22, 2-17-97
  • Белевский район: 8 (48742) 4-19-05, 4-15-17
  • Богородицкий район: 8 (48761) 2-11-69
  • Венёвский район: 8 (48745) 2-50-80, 2-50-81
  • Воловский район: 8 (48768) 2-12-62
  • Дубенский район: 8 (48732) 2-11-52
  • Донской: 8 (48746) 5-38-45, 5-47-72
  • Ефремовский район: 8 (48741) 6-61-88, 6-49-99, 6-50-78
  • Заокский район: 8 (48734) 2-25-85, 2-10-60
  • Каменский район: 8 (48744) 2-12-49, 2-11-39
  • Кимовский район: 8 (48735) 5-88-42
  • Киреевский район: 8 (48754) 6-19-43
  • Куркинский район: 8 (48743) 5-17-18, 5-19-17
  • Новомосковский район: 8 (48762) 5-10-67, 5-58-92
  • Одоевский район: 8 (48736) 4-16-36, 4-12-65
  • Плавский район: 8 (48752) 6-49-70, 2-10-89
  • Суворовский район: 8 (48763) 2-25-31, 2-01-95
  • Тепло-Огаревский район: 8 (48755) 2-10-75, 2-10-64
  • Узловский район: 8 (48731) 6-18-07, 6-44-35
  • Чернский район: 8 (48756) 2-12-10
  • Щекинский район: 8 (48751) 4-98-55, 4-36-33
  • Ясногорский район: 8 (48766) 2-10-86
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +3
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