В Туле на улице Кутузова в ДТП попала скорая помощь

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo, в районе пересечения улиц Кутузова и Вильямса произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи «Газель Некст» и «Шевроле Лачетти».

Судя по пломбам на дверях, автомобиль скорой – новый, недавно поступил в распоряжение центра медицины катастроф.

По предварительной информации, скорая поворачивала налево с улицы Вильямса на ул. Кутузова. Медики ехали на вызов к пациенту со включенным проблесковым маячком и, предположительно, звуковой сиреной. Легковушка же поворачивала с Кутузова налево в частный сектор и, скорее всего, не пропустила спецавтомобиль.

В аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники УГИБДД.