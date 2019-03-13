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В Туле на улице Кутузова в ДТП попала скорая помощь
Фото Сергея Старикова.

В Туле на улице Кутузова в ДТП попала скорая помощь

Авария случилась 13 марта около 14.30.

Как сообщает корреспондент Myslo, в районе пересечения улиц Кутузова и Вильямса произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи «Газель Некст» и «Шевроле Лачетти».

Судя по пломбам на дверях, автомобиль скорой – новый, недавно поступил в распоряжение центра медицины катастроф.

По предварительной информации, скорая поворачивала налево с улицы Вильямса на ул. Кутузова. Медики ехали на вызов к пациенту со включенным проблесковым маячком и, предположительно, звуковой сиреной. Легковушка же поворачивала с Кутузова налево в частный сектор и, скорее всего, не пропустила спецавтомобиль.

В аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники УГИБДД.

 

 

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ДТП скорая и "Шевроле" 13.03, Фото: 1
ДТП скорая и "Шевроле" 13.03, Фото: 2
ДТП скорая и "Шевроле" 13.03, Фото: 3
ДТП скорая и "Шевроле" 13.03, Фото: 4
ДТП скорая и "Шевроле" 13.03, Фото: 5
ДТП скорая и "Шевроле" 13.03, Фото: 6
ДТП скорая и "Шевроле" 13.03, Фото: 7
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