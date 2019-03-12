В Туле отметили 140-летие уголовно-исполнительной системы России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 марта состоялось торжественное собрание, посвященное 140-й годовщине со Дня образования уголовно-исполнительной системы России.



От имени губернатора Алексея Дюмина сотрудников регионального УФСИН поздравил с праздником его заместитель Александр Сорокин.

- Сфера, в которой вы трудитесь, во все времена была и остается одной из самых сложных. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, вы с честью выполняете свой долг, обеспечиваете порядок на территории региона, - отметил Александр Сорокин.

Заместитель губернатора подчеркнул, что принимаемые сотрудниками УФСИН меры позволили сохранить стабильную обстановку в колониях и следственных изоляторах Тульской области, не допустить массовых беспорядков, других противоправных проявлений, которые могли бы нарушить спокойствие наших жителей.



Александр Сорокин поблагодарил сотрудников регионального УФСИН за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию при выполнении серьезных государственных задач.



Отличившимся сотрудникам Александр Сорокин вручил региональные награды. Мероприятие завершилось праздничным концертом.