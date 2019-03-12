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ДТП со школьным автобусом под Тулой: пострадавших детей выписали из больницы

ДТП со школьным автобусом под Тулой: пострадавших детей выписали из больницы

Ранее дети были госпитализированы с сотрясением мозга.

Троих детей, пострадавших в ДТП в Тепло-Огаревском районе, выписали из больницы. Напомним, авария произошла 2 марта на 39-м км автодороги «Лапотково — Ефремов».По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в попутный школьный микроавтобус. «Газель» при съезде в кювет перевернулась несколько раз.

Находившиеся в салоне автомобиля школьники, их сопровождающие и водитель получили ушибы. После оказания медпомощи пятерых детей отпустили домой. Трое были госпитализированы с сотрясением мозга. У одного из школьников диагностирован перелом лучевой кости руки.

В ходе прокурорской проверки нарушений правил организованной перевозки детей школьным автобусом не выявлено, все сопровождающие и дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, автобус оснащен необходимым оборудованием, вся необходимая документация имеется.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:28 +1
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