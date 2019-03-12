новости
новости
Регистрация
В Туле двое школьников заболели корью из-за отказа родителей от прививок
Фото из архива публикаций Myslo

В Туле двое школьников заболели корью из-за отказа родителей от прививок

Роспотребнадзор организовал в учебных учреждениях экстренную иммунизацию.

По данным регионального Роспотребнадзора, в марте текущего года в области было зарегистрировано 2 случая лабораторно подтвержденной кори. Заболели учащиеся школ города Тулы, не привитые против кори из-за отказов своих родителей.
 

- В очагах заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе экстренная иммунизация против кори контактных. Проведение мероприятий продолжается, — сообщает пресс-служба областного ведомства.

В Роспотребнадзоре напоминают, что основная мера профилактики кори — это иммунизация. Она проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и предусматривает получение двух доз вакцины. Привиться против кори можно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства, учебы или работы.
 
Напомним, ранее Myslo сообщал о том, что по данным воронежского Роспотребнадзора, двое местных школьников заразились корью в Туле. 1 марта тульское Управление опровергло это заявление и сообщило, что ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная, в 2019 году случаев кори не зарегистрировано.
 
С 1 апреля и по 1 октября в России пройдет вакцинация против кори. Подготовлено соответствующее постановление Роспотребнадзора.
 
 
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:15 +3
Другие статьи по темам
Событие
корьвакцинация против кориУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мужчина
В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мужчина
Как исправить плохую кредитную историю
Как исправить плохую кредитную историю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.