В Туле двое школьников заболели корью из-за отказа родителей от прививок

Фото из архива публикаций Myslo

По данным регионального Роспотребнадзора, в марте текущего года в области было зарегистрировано 2 случая лабораторно подтвержденной кори. Заболели учащиеся школ города Тулы, не привитые против кори из-за отказов своих родителей.

- В очагах заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе экстренная иммунизация против кори контактных. Проведение мероприятий продолжается, — сообщает пресс-служба областного ведомства.

В Роспотребнадзоре напоминают, что основная мера профилактики кори — это иммунизация. Она проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и предусматривает получение двух доз вакцины. Привиться против кори можно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства, учебы или работы.

Напомним, ранее Myslo сообщал о том, что по данным воронежского Роспотребнадзора, двое местных школьников заразились корью в Туле . 1 марта тульское Управление опровергло это заявление и сообщило, что ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная, в 2019 году случаев кори не зарегистрировано.

С 1 апреля и по 1 октября в России пройдет вакцинация против кори. Подготовлено соответствующее постановление Роспотребнадзора.