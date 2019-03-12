Как исправить плохую кредитную историю

Где найти свою кредитную историю, что делать, если она неверная? Отвечаем на все вопросы.

Из каких сведений формируется кредитная история?

Кредитная история — личное финансовое досье, которое есть у каждого человека, хоть раз получавшего кредит в банке, микрофинансовой организации или кредитном потребительском кооперативе. Даже если гражданин ни разу не брал кредит, но выступал созаемщиком или поручителем, кредитная история у него есть. В этом досье содержится информация о кредитных обязательствах человека: когда, в какой организации и какую сумму он брал, задерживал ли платежи, отказывали ли ему в кредитах.

Данный документ состоит из четырех частей:

Первая — титульная часть. Она содержит личную информацию человека: ФИО, дату и место рождения, паспортные данные.

Вторая часть — основная. В ней хранится описание кредитов и займов, закрытых и активных, информация о наличии или отсутствии просроченных платежей. Тут же могут быть сведения об имеющихся задолженностях по оплате коммунальных услуг, телефонной связи, алиментов. Данная часть также может содержать индивидуальный рейтинг заемщика. Если у вас высокий рейтинг, скорее всего, вы без проблем получите кредит в любом банке. Если низкий — шансы малы. Этот рейтинг бюро рассчитывают на основании собственных методик, анализируя информацию из вашей кредитной истории.

Третья — закрытая часть. Содержит описание, кто выдавал человеку кредит, кому уступали задолженность по займам, если такая ситуация возникала, и кто запрашивал кредитную историю (это организации, которым вы давали на это согласие, например, ваш работодатель).

И, наконец, информационная часть, из которой понятно, куда гражданин обращался за кредитом, а также по какому заявлению и почему получил отказ. Здесь же отмечаются и признаки неисполнения обязательств — в случае если за 120 дней заемщик не платил по кредиту два раза подряд и более.

Как можно получить свою кредитную историю?

Для начала нужно узнать, где она находится. Ведь кредитная история может храниться в одном бюро кредитных историй (БКИ) или в нескольких. Для этого следует отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать через портал госуслуг или сайт Банка России.

Вам понадобится код субъекта кредитной истории (комбинация букв и цифр). Если вы брали кредит или заем хоть раз в жизни, значит, этот код у вас уже есть.

Его можно найти в вашем кредитном договоре либо уточнить в банке или МФО, в которых вы брали кредит.

Если вспомнить старый код не удается, а банк или МФО не помогают, код можно сформировать заново. Для этого нужно лично обратиться в любой банк или бюро, чтобы создать новый код. Этот код надо будет указать в запросе, который нужно создать на сайте Банка России. Не позднее следующего рабочего дня вы получите письмо с названиями всех бюро, где хранится ваша история.

Если вы не хотите или не имеете возможности сделать запрос через интернет, можно, например, направить телеграмму в Центральный каталог кредитных историй. Ответ придет в течение трех дней. Но пришлют его на электронный адрес, который вы укажете в телеграмме. В письме вам сообщат, в каких бюро хранится ваша кредитная история.

По закону два раза в год каждое бюро обязано предоставить вам кредитную историю бесплатно. Чтобы получить документ в электронном виде, проще всего отправить онлайн-заявку через сайт БКИ. В процессе оформления заявки вас автоматически переадресуют на Портал госуслуг для авторизации, а затем обратно — на сайт бюро. Отчет придет на электронную почту в течение трех рабочих дней.

Отправить заявку можно и телеграммой на официальный адрес БКИ. В ней нужно указать свое имя, данные паспорта и адрес электронной почты, на который вы хотите получить отчет. В этом случае вашу подпись должен заверить сотрудник почты. БКИ обязано прислать ответ в течение трех рабочих дней после получения запроса.

Что делать, если кредитная история неверная?

Дмитрий Борискин - Если вы увидели, что некоторая информация не соответствует действительности, например, указаны просроченные платежи по давно погашенному кредиту, вы можете исправить эту ошибку. Для этого необходимо подать в бюро заявление о внесении изменений или дополнений в свою кредитную историю, приложив документы: справку о погашении задолженности из банка, квитанцию об оплате кредита, — рассказывает заместитель управляющего Отделения по Тульской области Г. У. Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин.

В течение 30 дней со дня получения заявления бюро обязано провести проверку. Для этого оно запрашивает информацию у банка, МФО или КПК, которые передали спорные данные. Кредитор обязан либо подтвердить прежнюю информацию, либо прислать новые сведения.

Если же ваша кредитная история испорчена по вашей вине (просроченные платежи), исправить ее нельзя, но можно улучшить.

Например, беря небольшие кредиты (на полгода или год, при этом ежемесячные платежи не должны быть более 30% вашего дохода) и вовремя их погашая. Так со временем кредитная история выровняется.

Какие факторы положительно или отрицательно влияют на формирование кредитной истории?

В хорошей кредитной истории должны быть кредиты/займы, которые вы периодически берете и аккуратно гасите. Для банка это лучший признак, чем полное отсутствие кредитов за последние годы. Если гражданин ни разу не брал кредит, он для банка «темная лошадка». Скорее всего, кредит он получит под более высокий процент.

Если у человека уже есть непогашенный кредит, который он исправно и в срок выплачивает, скорее всего, ему одобрят еще один кредит (но, возможно, на меньшую сумму, или под более высокий процент).

На условия, на которых банк принимает решение о выдаче кредита, может повлиять не только платежная дисциплина заемщика, но и уровень его дохода. К примеру, если по кредиту, на который претендует заемщик, ежемесячный платёж составит более половины его зарплаты, скорее всего, в таком займе банк откажет.