Воронежский школьник привез из Тулы корь

В Воронеже медики зарегистрировали в 2019 году первые случаи заражения корью — заболели два школьника в возрасте 14 и 16 лет.

В региональном Управлении Роспотребнадзора уверены, что старший ребенок подхватил опасную инфекцию в Туле.

Об этом пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на ведомство. Сообщается, что оба ребенка не были привиты, их родители отказались от вакцинации.

Корь — вирусное высоко контагиозное инфекционное заболевание с воздушно — капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори высокая, обычно заболевают все лица, общавшиеся с больным, не имеющие иммунитета к данному заболеванию.

Клинически корь протекает тяжело с высокой температурой (до 40°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и общей интоксикацией. C 4−5 дня заболевания, как правило, поэтапно появляется пятнисто-папулезная сыпь — сначала на лице и шее, затем — на туловище, руках и ногах.

Опасна корь осложнениями. После перенесенного заболевания возможны поражения центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмония, отит, поражения органов сердечно-сосудистой системы.

Роспотребнадзор уточняет, что единственной эффективной мерой защиты от кори является иммунизация. Прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являются обязательными.

Прививки проводят детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет и взрослым в возрасте до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках. Взрослых прививают двукратно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев.

Кроме того, с 2016 года для лиц определенных профессий, относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), возраст проведения иммунизации увеличен до 55 лет.

Прививки против кори в рамках национального календаря проводятся бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или работы.