Инфографика: Как тулякам уберечься от кори
В Тульской области с 4 по 18 марта 2019 года открыта горячая линия по профилактике кори.
Консультирование проводят специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»,
- в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−30−77, 37−07−06, 37−33−25, 22−37−56;
- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;
- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;
- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;
- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;
- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.
Напомним, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в Тульской области кори нет.
полезно
Что такое корь и как уберечься от этого заболевания, смотрите в инфографике.
Другие статьи по темам