Инфографика: Как тулякам уберечься от кори

В Тульской области с 4 по 18 марта 2019 года открыта горячая линия по профилактике кори.

Консультирование проводят специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», в том числе, по вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим, по следующим телефонам:

в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−30−77, 37−07−06, 37−33−25, 22−37−56;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;

в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;

в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;

в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в Тульской области кори нет.

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Что такое корь и как уберечься от этого заболевания, смотрите в инфографике.