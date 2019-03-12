новости
новости
Регистрация
В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мужчина

Он получил различные травмы.

11 марта в 19.35 в Туле на проспекте Ленина 61-летний водитель автомобиля Renault Duster, по предварительной информации, на регулируемом перекрестке, осуществляя маневр разворот, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21103. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал 45-летний пассажир ВАЗа. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавший

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Енисей»
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Енисей»
В Туле двое школьников заболели корью из-за отказа родителей от прививок
В Туле двое школьников заболели корью из-за отказа родителей от прививок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.