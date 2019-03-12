В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 марта в 19.35 в Туле на проспекте Ленина 61-летний водитель автомобиля Renault Duster, по предварительной информации, на регулируемом перекрестке, осуществляя маневр разворот, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21103. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал 45-летний пассажир ВАЗа. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.