За сосульки и неубранный снег тульские УК оштрафовали почти на 1,5 млн рублей

Фото из архива Myslo.

11 марта в ходе еженедельного городского совещания начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев рассказал, что за прошлую неделю было обследовано 337 территории, выявлено 37 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства. Это:

неудовлетворительная расчистка от снега и наледи дворовых территорий — 24 нарушения;

неудовлетворительная очистка кровель от снега и наледи (сосулек) — 13 нарушений.

За период с 4 по 7 марта административные комиссии наложили штрафов на управляющие компании («Альянс», «РЭМС», «Орион», «ЖЭК Тульский Дом», «УправСити») на сумму 1 429 000 руб., взыскано 30 000 руб. По остальным материалам период добровольной оплаты не истек.

Главными управлениями по территориальным округам города Тулы также осуществлялся мониторинг скатных кровель на предмет наличия сосулек: обследовано 1325 зданий, выявлено 16 нарушений, выдано 16 требований, 8 исполнено.