новости
новости
Регистрация
За сосульки и неубранный снег тульские УК оштрафовали почти на 1,5 млн рублей
Фото из архива Myslo.

За сосульки и неубранный снег тульские УК оштрафовали почти на 1,5 млн рублей

Управляющие компании – «Альянс», «РЭМС», «Орион», «ЖЭК Тульский Дом», «УправСити».

11 марта в ходе еженедельного городского совещания начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев рассказал, что за прошлую неделю было обследовано 337 территории, выявлено 37 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства. Это:

  • неудовлетворительная расчистка от снега и наледи дворовых территорий — 24 нарушения;
  • неудовлетворительная очистка кровель от снега и наледи (сосулек) — 13 нарушений.

За период с 4 по 7 марта административные комиссии наложили штрафов на управляющие компании («Альянс», «РЭМС», «Орион», «ЖЭК Тульский Дом», «УправСити») на сумму 1 429 000 руб., взыскано 30 000 руб. По остальным материалам период добровольной оплаты не истек.

Главными управлениями по территориальным округам города Тулы также осуществлялся мониторинг скатных кровель на предмет наличия сосулек: обследовано 1325 зданий, выявлено 16 нарушений, выдано 16 требований, 8 исполнено.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:37 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сосулькиштрафштрафы на УК

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прорыв трубы на ул. Хворостухина: трактор провалился в яму
Прорыв трубы на ул. Хворостухина: трактор провалился в яму
На трассе во Владивостоке опрокинулся тульский ЗРПК «Панцирь-С»: видео
На трассе во Владивостоке опрокинулся тульский ЗРПК «Панцирь-С»: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.