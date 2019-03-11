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Администрация Тулы: «Коммунальную аварию в Пролетарском районе устранят к 18.00»
Фото Сергея Старикова.

Администрация Тулы: «Коммунальную аварию в Пролетарском районе устранят к 18.00»

Туляков перевели на резервную линию, водоснабжение восстановлено во всех домах, кроме Хворостухина, 6 и Бондаренко, 9 и детского сада №51.

Сегодня, 11 марта, в Пролетарском районе Тулы произошла коммунальная авария. Было нарушено водоснабжение на нескольких улицах: Шухова, Хворостухина, Кутузова, Вильямса, 2-й пр-д Металлургов, Баженова, Глухополянской, Бондаренко, Новомедвенском проезде, Щегловской Засеке, Кирова.

Напомним, возле дома №6 по ул. Хворостухина произошел порыв трубы диаметром 500 мм.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время АО «Тулагорводоканал» завершил работы по переводу потребителей на резервную линию. Водоснабжение восстановлено во всех домах, кроме Хворостухина, 6 и Бондаренко, 9, детского сада № 51. В дошкольное учреждение будет организован подвоз воды.

Аварию планируется устранить к 18.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:59 +7
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