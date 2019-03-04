Администрация Алексина: «На очистных сооружениях был нарушен техпроцесс»

Больше недели жители Алексина страдают от нестерпимой вони, исходящей от очистных сооружений. За помощью в решении многолетней проблемы они обратились к главе местной администрации Павлу Федорову и губернатору Алексею Дюмину.

По информации местной администрации, причиной неприятного запаха с очистных сооружений стало изменение структуры стоков промышленных предприятий – из-за этого был нарушен технологический процесс. Сейчас руководство МУП «ВКХ г. Алексин» и городская администрация принимают меры для улучшения качества воздуха и контролируют ситуацию. Уже проложен дополнительный технологический трубопровод для исключения влияния стоков промышленных предприятий на иловые отложения.

Для решения проблемы будет увеличен объём отгрузки избыточного ила на иловые площадки и усилено хлорирование сточной воды. Также в планах – приобретение активного ила для улучшения процесса биологической очистки на действующем аэротенке и рассмотрение возможности применения прогрессивного метода обработки сточной воды с использованием инновационного биорегулятора.