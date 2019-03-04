Какой будет эта неделя для тульских водителей: гороскоп от Госавтоинспекции

Для всех участников дорожного движения одна рекомендация остаётся неизменной: соблюдайте правила, будьте внимательны и осторожны.

На этой неделе Овнам стоит особенно обратить внимание на погоду. Ожидается наледь на дорогах и снежные заносы, поэтому дальние путешествия лучше отложить.

Тельцы, возможно, будут весьма рассеяны. Последнее, что вам следует делать в такой ситуации – это садиться за руль, не проверив наличие необходимых документов.

Дороги, несмотря на традиционную загруженность, будут для Близнецов вполне свободны. Только ни в коем случае не разгоняйтесь перед «зеброй» – про пешеходов забывать нельзя.

Ракам звезды советуют вспомнить правила очередности проезда. Неделя будет крайне непростой, особенно на сложных перекрестках.

Львы, на этой неделе вам будет сложно сконцентрироваться на дороге. Поэтому телефонных разговоров за рулем и болтовни с пассажирами лучше избегать. Не позволяйте никому и ничему отвлекать вас.

Девам стоит тщательнее выбирать места для парковки. Вам же не нужны проблемы с эвакуацией?..

Звёзды рекомендуют Весам присесть на дорожку и подумать, а только потом отправляться в путь. Не забудьте водительское удостоверение, документы на машину и полис ОСАГО. Не нарушайте ПДД – это поможет избежать проблем.

Для Скорпионов неделя будет в меру тихой и спокойной. Главное – не нервничать. Будьте спокойны и уравновешенны. Особенно в пробках, которых будет не так уж и много.

На этой неделе у Стрельцов могут возникнуть проблемы с парковкой. Не стоит мучиться, пытаясь припарковаться в непосредственной близости от места назначения, быстрее будет оставить машину подальше и дойти пешком.

Козероги, старайтесь быть предельно вежливы по отношению к другим участникам движения. Попытки успеть проскочить первым могут обернуться неприятностями. И не забывайте пропускать пешеходов.

Неделя Водолеям обещает быть вполне нейтральной. Если вы предпочитаете спокойный стиль вождения, никакие неприятности на дорогах вам не грозят.

Для Рыб эта неделя начнется вполне позитивно. Чтобы она закончилась так же, достаточно соблюдать скоростной режим и не метаться из ряда в ряд. Банально, но действенно.