В Туле прошёл конкурсный отбор в молодежный избирком

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Тульской области

На 14 мест претендуют более 20 кандидатов в возрасте от 14 до 30 лет.

Состоялся конкурсный отбор претендентов в Молодежную избирательную комиссию Тульской области. Молодые люди прошли тестирование по вопросам избирательного права и собеседование.

На мероприятии присутствовал глава региональной избирательной комиссии Павел Веселов. Он отметил, что молодежные избиркомы успешно работают более чем в 70 регионах России:

– Повышение уровня доверия молодых граждан к российской избирательной системе, преодоление политической апатии, формирование активной гражданской позиции молодых избирателей – главные цели формирования Молодежной избирательной комиссии Тульской области.

Молодежный избирком станет постоянно действующим совещательным и консультативным органом при избирательной комиссии Тульской области. На 14 мест претендуют более 20 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Срок полномочий молодежной комиссии составляет один год. Решение об утверждении состава Молодежной избирательной комиссии будет принято в ближайшее время.