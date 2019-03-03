Алексинцы жалуются на нестерпимую вонь с очистных

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О проблеме в редакцию Myslo рассказал местный житель Алексей Ш.:

- Уже больше недели город задыхается от запаха нечистот с городских очистных сооружений. Люди жалуются уже не только на вонь на Соцгороде, но и на резкий неприятный запах в Бору, Шахтерском, на Горушках (районы Алексина, — прим. авт.).

Администраторы группы «Дежурный по Алексину» в соцсети ВКонтакте отправили запрос властям. Как видно из переписки, местная администрация уже обозначила, что в курсе проблемы:

Алексинцы открыто обратились к главе администрации Павлу Федорову и губернатору Алексею Дюмину. Они считают, что руководитель местного водоканала — МУП «ВКХ» — не справляется со своими обязанностями.

Жалобам на вонь с очистных в Алексине много лет. Так, в 2012 году на форуме правительства Тульской области разгорелась дискуссия по поводу запахов нечистот. Тогда информацию о негативном воздействии данного объекта направлена в Росприроднадзор для принятия соответствующих мер: очистные сооружения Алексина подлежат федеральному государственному экологическому надзору. Итогом стало административное наказание в отношении юридического лица МУП «ВКХ» (ст. ст. 7.6, 8.1 и 8.14 КоАП РФ). Ну и предписание выдали об устранении нарушений.

И вот теперь алексинцы уверены, что никакие штрафы уже не помогут улучшить ситуацию. Меры нужны радикальные.