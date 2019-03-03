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Туляков ждет короткая рабочая неделя
Фото Myslo.

Туляков ждет короткая рабочая неделя

8 марта приходится на пятницу, и это будет выходной.

На этой неделе нас ждут длинные выходные — с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем. 

Напомним, в феврале лишнего выходного не было: 23 февраля, День защитника Отечества, пришелся на субботу, но его перенесли на 10 мая (пятница). Таким образом, в мае мы будем отдыхать целых девять дней:

  • с 1 по 5 мая (на 2 и 3 мая перенесены выходные с 5 и 6 января);
  • с 9 по 12 мая.

вчера, в 21:00 +2
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