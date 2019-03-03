Туляков ждет короткая рабочая неделя

Фото Myslo.

8 марта приходится на пятницу, и это будет выходной.

На этой неделе нас ждут длинные выходные — с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем.

Напомним, в феврале лишнего выходного не было: 23 февраля, День защитника Отечества, пришелся на субботу, но его перенесли на 10 мая (пятница). Таким образом, в мае мы будем отдыхать целых девять дней: