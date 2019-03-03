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Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится в Химках

Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится в Химках

В ближайшее время комиссия вновь вернется в Тулу, чтобы понять, готово ли поле Центрального стадиона к игре оружейников с «Енисеем».

Ответный матч 1/4 Кубка России «Арсенал» — «Оренбург» состоится в Химках 6 марта. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу департамента по проведению соревнований РФС Сергея Куликова.

— Принято решение о том, что матч состоится в Химках, на «Арене Химки». У меня как у руководителя департамента профессионального футбола вызывает обеспокоенность и игра чемпионата страны «Арсенал» — «Енисей» 16 марта, — рассказал Куликов.

— То есть по качеству поля настолько большие вопросы?

- Да. Одну игру чемпионата «Арсенал» провел в Грозном, теперь в Химках матч Кубка. Сердце беспокоится за матч чемпионата в очередном туре. Состояние поля в Химках вопросов не вызывает. Что касается Тулы, то в ближайшие дни я вновь выеду туда, чтобы принять решение по матчу с «Енисеем».

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