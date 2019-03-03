В Тульской области на месяц закроют дороги для большегрузов
Приказ о временных ограничениях движения грузовиков на магистралях регионального и межмуниципального значения подписал министр транспорта региона.
Запрет вступит в силу 1 апреля и продлится до 30 апреля. На этот срок вводится временное ограничение движения на магистралях регионального и межмуниципального значения и введены для сохранности дорог в весенних неблагоприятных погодных условиях.
В апреле устанавливаются предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства — 4 тонны. В области будут работать пункты весового контроля.
Ограничения не коснутся автомобильной дороги «Тула-Новомосковск» и «Тула-Новомосковск нового направления».
Владельцы большегрузов могут получить специальное разрешение на проезд с уплатой госпошлины за вред асфальту.