новости
новости
Регистрация
МегаФон в Туле помогает выращивать «Кадры будущего»
Фото предоставлены пресс-службой компании «МегаФон».

МегаФон в Туле помогает выращивать «Кадры будущего»

26 февраля состоялась проектная сессия команд-участников инициативы «Кадры будущего для регионов» под наставничеством МегаФона.

Событие состоялось в творческом индустриальном кластере «Октава».

Проект «Кадры будущего для регионов» в 2018 году запущен в семи регионах, среди которых Тульская область. Цель проекта — формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных подростков, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов. В качестве наставников проекта задействованы представители научной, политической и профессиональной элиты региона. 175 школьников и студентов профессиональных учебных заведений региона поделились на 17 команд по разным направлениям: медицина, право, политика, предпринимательство, журналистика, медиа, культура и другим.


Участники команд уже прошли стажировку на территории Тульского отделения МегаФона, где познакомились с работой технических специалистов, отвечающих за инфраструктуру и развитие сети, с подразделением телемаркетинга, а также с самым ярким и креативным подразделением компании — Social media, в котором сотрудники работают с обращениями и комментариями во всех популярных социальных сетях.


В рамках текущей сессии на «Октаве» школьников познакомили с уникальной Технической библиотекой, лабораторией-мастерской Фаблаб MAKER, а также с жемчужиной кластера — мультимедийным Музеем cтанка, который рассказывает об истории развития промышленности в России и мире.


Проектная сессия на «Октаве» – одна из самых важных, предзащита проектов перед министерством образования намечена на середину марта. Приветственное слово и напутствие для участников команд озвучила  Елена Вадимовна Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:
 

Елена Казмерчук

– Проекты команд актуальны для текущего направления развития тульского края. Обратная связь от жителей города, которую ребята смогут получить в своих проектах, станет одной из отправных точек в формировании списка мест региона, нуждающихся в реконструкции и облагораживании.


Сотрудники МегаФона на протяжении всех этапов проектной работы команд помогали участникам в подготовке и реализации инициатив в сфере информационных технологий и PR, обеспечивали необходимым оборудованием, а также делились опытом работы в телекоммуникационной сфере.


Директор Тульского регионального отделения компании МегаФон Светлана Варнавская:

Светлана Варнавская

– Проект «Кадры будущего для регионов» выполняет важную социальную миссию — сохранить в регионе неравнодушных, целеустремлённых ребят с активной жизненной позицией и дать им возможность быть услышанными. В процессе командной работы ребята учатся и приобретают личностные качества, которые в будущем помогут им при поступлении в высшие учебные заведения, а также налаживают контакты с представителями бизнеса и государства.


Участница команды PR-проекта Tula_GO Анна Казанцева:

Анна Казанцева

– В нашем проекте — Instagram-аккаунте Tula__go – пока ещё не все высоты достигнуты, но мы усердно работаем. Бывает сложно, но наставники всегда готовы помочь и направить нас в нужное русло. Проект «Кадры Будущего» — именно то, что нужно сегодняшним подросткам, ведь он помогает осознать, в каком направлении стоит двигаться и где пригодятся наши навыки.


По итогам предзащиты проектов министерство образования Тульской области проведёт отбор пяти лучших проектов, защита которых планируется в рамках III Всероссийского фестиваля клубов «Учитель года» при участии первых лиц региона и представителей АНО «Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».

сегодня, в 16:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Творческий индустриальный кластер Октава
Прочее
Мегафон помогает выращивать кадры будущего

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области тариф на вывоз мусора может снизиться на 22%
В Тульской области тариф на вывоз мусора может снизиться на 22%
Где сегодня в Туле ремонтируют дороги
Где сегодня в Туле ремонтируют дороги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.