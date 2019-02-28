МегаФон в Туле помогает выращивать «Кадры будущего»

Фото предоставлены пресс-службой компании «МегаФон».

Событие состоялось в творческом индустриальном кластере «Октава».

Проект «Кадры будущего для регионов» в 2018 году запущен в семи регионах, среди которых Тульская область. Цель проекта — формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных подростков, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов. В качестве наставников проекта задействованы представители научной, политической и профессиональной элиты региона. 175 школьников и студентов профессиональных учебных заведений региона поделились на 17 команд по разным направлениям: медицина, право, политика, предпринимательство, журналистика, медиа, культура и другим.



Участники команд уже прошли стажировку на территории Тульского отделения МегаФона, где познакомились с работой технических специалистов, отвечающих за инфраструктуру и развитие сети, с подразделением телемаркетинга, а также с самым ярким и креативным подразделением компании — Social media, в котором сотрудники работают с обращениями и комментариями во всех популярных социальных сетях.



В рамках текущей сессии на «Октаве» школьников познакомили с уникальной Технической библиотекой, лабораторией-мастерской Фаблаб MAKER, а также с жемчужиной кластера — мультимедийным Музеем cтанка, который рассказывает об истории развития промышленности в России и мире.



Проектная сессия на «Октаве» – одна из самых важных, предзащита проектов перед министерством образования намечена на середину марта. Приветственное слово и напутствие для участников команд озвучила Елена Вадимовна Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:



Елена Казмерчук – Проекты команд актуальны для текущего направления развития тульского края. Обратная связь от жителей города, которую ребята смогут получить в своих проектах, станет одной из отправных точек в формировании списка мест региона, нуждающихся в реконструкции и облагораживании.



Сотрудники МегаФона на протяжении всех этапов проектной работы команд помогали участникам в подготовке и реализации инициатив в сфере информационных технологий и PR, обеспечивали необходимым оборудованием, а также делились опытом работы в телекоммуникационной сфере.



Директор Тульского регионального отделения компании МегаФон Светлана Варнавская:

Светлана Варнавская – Проект «Кадры будущего для регионов» выполняет важную социальную миссию — сохранить в регионе неравнодушных, целеустремлённых ребят с активной жизненной позицией и дать им возможность быть услышанными. В процессе командной работы ребята учатся и приобретают личностные качества, которые в будущем помогут им при поступлении в высшие учебные заведения, а также налаживают контакты с представителями бизнеса и государства.



Участница команды PR-проекта Tula_GO Анна Казанцева:

Анна Казанцева – В нашем проекте — Instagram-аккаунте Tula__go – пока ещё не все высоты достигнуты, но мы усердно работаем. Бывает сложно, но наставники всегда готовы помочь и направить нас в нужное русло. Проект «Кадры Будущего» — именно то, что нужно сегодняшним подросткам, ведь он помогает осознать, в каком направлении стоит двигаться и где пригодятся наши навыки.



По итогам предзащиты проектов министерство образования Тульской области проведёт отбор пяти лучших проектов, защита которых планируется в рамках III Всероссийского фестиваля клубов «Учитель года» при участии первых лиц региона и представителей АНО «Агентства стратегических

инициатив по продвижению новых проектов».