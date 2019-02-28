Болельщики «Арсенала» смогут бесплатно слетать на матч с ЦСКА в Грозном

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За счёт клуба будет организован чартерный авиарейс и трансфер в аэропорт.

ПФК «Арсенал» приглашает болельщиков поддержать команду в Грозном на матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА. Клуб организует поездку тульских болельщиков на игру в Грозный – будет предоставлен чартерный авиарейс из московского аэропорта в Грозный и обратно в день матча, 2 марта. Также будет организован трансфер в аэропорт.

Начало сбора у автобусов на территории Центрального стадиона «Арсенал» (около мяча-фонтана) в 4.00 2 марта. Отправление в аэропорт в 4.45.

Запись для желающих поддержать команду будет осуществляться 1 марта с 9.00 в магазине ПФК «Арсенал» на территории Центрального стадиона «Арсенал» при предъявлении паспорта.

При себе иметь ксерокопию первой страницы паспорта. Количество мест ограничено вместимостью самолета. В поездку допускаются лица, достигшие 18 лет. Клубная атрибутика (шарфы, шапки, футболки) приветствуется.

Матч 18 тура РПЛ «Арсенал» – ЦСКА состоится на «Ахмат-Арене» в Грозном 2 марта. Начало в 14.00.