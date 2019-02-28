Андрей Третьяков: «Летом в Тульской области появится санавиация»

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Мероприятие проходило на базе Тульской областной клинической больницы, в рамках двухдневного научного форума. Специалисты скорой медицинской помощи (СМП) осмотрели специализированную выставку, приняли участие в пленарном заседании, заседании профильной комиссии и сателлитном форуме.

С основным докладом о состоянии и перспективах развития СМП в Российской федерации выступал главный внештатный специалист по СМП Минздрава России, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Сергей Багненко.

Он высоко оценил проделанную в Туле работу и отметил, что Единая диспетчерская служба – это результат инициативы министра здравоохранения региона Андрея Третьякова и поддержки со стороны губернатора Тульской области Алексея Дюмина. А сейчас Тула делится своим передовым опытом со всей Россией.

– С первой минуты обращения каждый человек является объектом пристального внимания специалистов, которые в комплексе обеспечивают не только поддержку до приезда и своевременный приезд бригады, но и выбор правильного направления госпитализации, - объяснил Сергей Багненко. - Ранее такая возможность была только в крупных городах и региональных центрах. Тульская область стала первым регионом, где система накрыла всю территорию.

В данный момент Центр медицины катастроф, скорой и неотложной помощи – это единая структура, которая позволяет эффективно управлять всеми бригадами. Ежедневно здесь обрабатывают до двух тысяч звонков, на линии работают до 120 выездных бригад СМП, которые обслуживают всю Тульскую область. Перемещение и занятость каждой из них видно на электронной карте в реальном времени.

При вызове автоматически определяется ближайшая скорая и отправляется на вызов – границ районов для скорой нет. Все это позволило сократить время ожидания бригады.

По словам министра здравоохранения Тульской области, организация работы регионального Центра медицины катастроф была только первым этапом. В дальнейшем, помимо его развития и «шлифовки» работы, запланирована интеграция с приемными отделениями больниц, в которые госпитализируют пациентов. Летом 2019 года в нашем регионе организуют отделение санитарной авиации и учебный центр, оснащенный современным симуляционным оборудованием, в котором сотрудники смогут повышать свою квалификацию. Кроме того, Центр будет работать на стационарных и мобильных медицинских комплексах жизнеобеспечения «Ангел», разработанные тульским «Сплавом».

– Потом будем рекомендовать нашим коллегам из других регионов, по применению как мобильной, так и стационарной версии, – рассказал Андрей Третьяков. – Планов у нас много и все они осуществятся.