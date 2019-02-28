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Погода в Туле 1 марта: метель, ветер, до +3 градусов

Погода в Туле 1 марта: метель, ветер, до +3 градусов

Синоптики обещают облачность и крайне низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день весны в регионе будет облачно.

Мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 6 мм), слабая метель. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днем – от -2 до +3° градусов. Атмосферное давление очень низкое – 715-720 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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