Погода в Туле 1 марта: метель, ветер, до +3 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день весны в регионе будет облачно.

Мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 6 мм), слабая метель. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днем – от -2 до +3° градусов. Атмосферное давление очень низкое – 715-720 мм рт. ст.