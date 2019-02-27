На четырёх тульских учебных заведениях установят мемориальные доски

На фасаде учебного корпуса № 2 ТулГУ появится табличка в память о заслуженном деятеле науки и техники РСФСР, почетном работнике высшего образования РФ, докторе технических наук, профессоре Станиславе Алексеевиче Головине.

По инициативе руководства Тульского филиала финуниверситета также будет увековечена память Почетного гражданина города-героя Тулы, доктора философских наук, профессора Юрия Александровича Северова.

На здании МБОУ «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» по адресу: ул. Вильямса, 10 установят мемориальную доску в честь Геннадия Тарунтаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Чечне.

Кроме того, на стене тульского Лицея искусств появится табличка в честь выпускника этого учебного заведения – сержанта пограничных войск Эдуарда Цаплагина, который погиб в июне 1987 года в Афганистане.