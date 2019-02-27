В Одоеве мужчину осудят за кражу трёхлетней давности

Летом 2015 года он унёс из чужой хозпостройки инструменты и электроплитку.

Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Киреевского района. В августе 2015 года он совершил кражу.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина зашёл на дачный участок, расположенный в деревне Веригино, выломало окно из хозяйственной постройки, проник внутрь и забрал бензиновый триммер, шуруповерт, электрическую плитку и электролобзик. Сумма ущерба составила 8000 рублей.

Личность обвиняемого длительное время не была установлена, следствие по уголовному делу периодически приостанавливалось. На время расследования мужчина находился под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Одоевский районный суд.