Где в Туле отключат свет 28 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Металлистов, 19-21-23-а, 13, 15, 17, 3, 1, 20, 18, 14, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 16, 12, 14-в, 6-а, 4, 2,
- пос. 2-й Лихвинский, 12, 13, 17-26, 18-а,
- 9-й Лихвинский пр-д, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 2, 4, 6,
- 2-й Лихвинский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Лихвинский пр-д, 18,
- ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
- ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
- ул. Карпинского, 1-41,
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
- ул. Осипенко, 17-24,
- ул. Комарова, 2, 2-а, 1,
- пос. Матвеевские дачи: 48, 1-7, 8-30, 33, 35, 40, 41, 37,
- пос. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26.
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