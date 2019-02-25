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Куда звонить, если давят на бизнес?

Куда звонить, если давят на бизнес?

Горячая линия открыта в Следственном комитете.

В соответствии с поручением председателя Следственного комитета РФ в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8 (495) 986-78-18 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени).

Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в следственном управлении СК РФ по Тульской области также организована работа телефонной линии по защите прав предпринимателей. Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8-961-152-03-32.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +1
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