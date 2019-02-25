Фото из архива Myslo.
С восьмого этажа дома на ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Как сообщил Myslo очевидец, предположительно из окна 8-го этажа дома №30-а по ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина. Трагедия произошла утром в понедельник, 25 февраля. Пострадавший скончался до приезда медиков.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Рассматриваются различные версии случившегося.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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