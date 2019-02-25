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С восьмого этажа дома на ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина
Фото из архива Myslo.

С восьмого этажа дома на ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщил Myslo очевидец, предположительно из окна 8-го этажа дома №30-а по ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина. Трагедия произошла утром в понедельник, 25 февраля. Пострадавший скончался до приезда медиков.
 

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Рассматриваются различные версии случившегося.

 
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:59 +3
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