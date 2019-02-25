С восьмого этажа дома на ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина

Фото из архива Myslo.

Как сообщил Myslo очевидец, предположительно из окна 8-го этажа дома №30-а по ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина. Трагедия произошла утром в понедельник, 25 февраля. Пострадавший скончался до приезда медиков.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Рассматриваются различные версии случившегося.