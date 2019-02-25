Как работает завод по переработке отходов

Фото и видео Сергея Старикова.

22 февраля состоялось выездное заседание рабочей группы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мероприятие провели на заводе по переработке отходов, который находится в Москве. Участники рабочей группы, в которую вошли чиновники, представители региональных операторов по обращению с ТКО, активисты, экологи и журналисты смогли увидеть все основные циклы переработки мусора.

Московский завод выбрали местом для выездного заседания не случайно. В Тульской области построят аналогичное по функционалу предприятие, но с одним важным отличием — оставшиеся после обработки фракции будут утилизироваться на полигоне, а не сжигаться. Как отметил замгубернатора Тульской области Сергей Егоров, максимальная цель - снизить до 5% объем захораниваемого мусора.

По словам заместителя руководителя Московского мусоросжигательного завода № 4 Андрея Григорьева, площадь предприятия около 1 га. За сутки сюда привозят от 600 до 700 тонн твердых коммунальных отходов. Перед тем, как проехать на пункт приема, мусоровозы проходят взвешивание и радиометрический контроль.

Андрей Григорьев, замруководителя Московского мусоросжигательного завода № 4:

Андрей Григорьев – После предварительной сортировки, которая выполняется вручную, где отбираются утилизируемые фракции, такие как пластик, стекло, бумага, картон, а также дополнительного металлоотделения мусор поступает на полное термическое уничтожение.

В одном из цехов стоят большие мешки с пестрыми пластиковыми обломками. Как объяснил Андрей Григорьев, это раздробленные и промытые остатки пластиковых бутылок, которые после вторичной переработки станут строительной лентой, обвязочными и ткаными материалами.

Сергей Егоров, заместитель губернатора Тульской области:

Cергей Егоров – Объект принадлежит одному из наших регоператоров и является последним из построенных и модернизированных заводов в этой сфере. Мы с коллегами проговорили необходимость реализации подобных проектов и на территории Тульской области. Проговорили сроки, техзадания и что должны включать эти объекты. Коллеги подтвердили, что в ближайшее время подобные мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Тульской области.

По словам Сергея Егорова, важность постройки мусороперерабатывающих заводов трудно переоценить — подобных объектов в нашем регионе не было никогда. Все основные моменты выездного заседания будут изложены в протоколе и внесены в соглашение между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и региональными операторами.

В свою очередь заместитель директора тульского филиала ООО «Хартия» Александр Фомин рассказал, что в нашей области уже начато строительство современного мусорного полигона, который соответствует всем необходимым санитарным нормам и экологическим требованиям. Параллельно с этим разрабатывается проект объекта переработки, начало работы которого запланировано на конец 2020 года.

Алексей Петрухин, заместитель директора филиала ООО «МСК-НТ» в Тульской области: