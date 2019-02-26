В Туле будут судить обокравшего ломбард жадину

Фото: http://crankshop.com.ua

Преступник унес из ломбарда целый рюкзак предметов, а потом решил вернуться за деньгами.

Ранее судимый житель Республики Таджикистан 36-летний Кобилжон К. обвиняется в покушении на крупную кражу, совмещенном с незаконным проникновением в помещение.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 3 декабря прошлого года. Обвиняемый разбил стеклопакеты на входной двери ломбарда на ул. Ложевой в Туле.

– Затем разбив неустановленным следствием предметом стеклянную витрину, взял со стеллажа и сложил в рюкзак более 50 предметов (сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, фотоаппараты, ювелирные изделия) на общую сумму 242 082,75 руб. и с похищенным вышел из помещения ломбарда, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Через некоторое время после этого злоумышленник вернулся в ломбард, собираясь обчистить еще и кассу, в которой было более 96 тыс. рублей. Но в этот момент его задержали сотрудники ЧОПа.

В отношении обвиняемого К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд.